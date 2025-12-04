Wohnen im Innenhof – Projektgegner geben nicht auf

Mehrere Wohnungen im grünen Innenhof! Lange war es ruhig rund um Halleins wohl umstrittenstes Bauvorhaben, jetzt gibt es eine Baubewilligung – und neue Aufregung.
Zwei neue Wohngebäude, ein Teilabbruch eines bestehendes Hauses und dessen Neuerrichtung, der Abbruch und die Wiedererrichtung einer Steinmauer. Es klingt nach einem alltäglichen Bauprojekt, erhitzt in Salzburgs zweitgrößter Stadt jedoch die Gemüter. Denn: Die Wohnungen sollen im Halleiner Ortsbildschutzgebiet entstehen, mitten auf einem Innenhof. Die Grünfläche ist als Bauland gewidmet und gehört dem Immo-Investor Ditfried Kurz.
