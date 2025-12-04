Schmerzpatient muss eineinhalb Jahre auf OP warten

Ein Körper, der nicht mehr kann. Wenn Manfred W. heute über seinen Alltag spricht, tut er es leise. Fast entschuldigend. Fast so, als müsste er sich rechtfertigen, dass ein Körper, der so viel ausgehalten hat, irgendwann einfach nicht mehr kann. Was für viele wie ein Rückfall im Alltag wirkt, ist für den Mostviertler ein täglicher Kampf gegen gnadenlose Schmerzen und Einschränkungen.