Rangnick ist beim US-Trip die letzte Instanz

Jetzt hat Österreichs WM-Mission so richtig begonnen! Mit einem Großaufgebot ist der ÖFB bei der Auslosung am Freitag in Washington dabei. Kein Privatvergnügen, ab dem Sonntag wird in Nordamerika die Gruppenphase „durchgespielt“. Damit bei der Entscheidung um das perfekte Basecamp keine Fehler passieren. Da muss an alles gedacht werden...