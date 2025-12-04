Rangnick ist beim US-Trip die letzte Instanz

Jetzt hat Österreichs WM-Mission so richtig begonnen! Mit einem Großaufgebot ist der ÖFB bei der Auslosung am Freitag in Washington dabei. Kein Privatvergnügen, ab dem Sonntag wird in Nordamerika die Gruppenphase „durchgespielt“. Damit bei der Entscheidung um das perfekte Basecamp keine Fehler passieren. Da muss an alles gedacht werden...
Bereits gestern flog der ÖFB-Tross mit einem Großaufgebot – angefangen von Teamchef Ralf Rangnick, Sportchef Peter Schöttel, Geschäftsführer Bernhard Neuhold und Sicherheits-Chef Heimo Kraus über beide Teammanager bis hin zur Presseabteilung – zur morgigen WM-Auslosung nach Washington. Aufsichtsrat-Chef Josef Pröll fliegt heute ein. Nicht ganz so emotional, aber fast noch relevanter wird der Samstag, wenn auch die Spielorte von der FIFA fixiert werden...
