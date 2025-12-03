Baby-Verspätung! Stefan Kraft fehlt auch in Wisla

„Ein, zwei Wochen werde ich sicher auslassen!“

„Fünf Wochen auszulassen, spielt’s nicht. Aber ein, zwei Wochen werde ich sicher auslassen“, hatte der dreifache Gesamtweltcup-Sieger vor Wochen angekündigt. Damit könnte er nach den Springen in Wisla auch noch jene in Klingenthal verpassen und bei der Vierschanzentournee-Generalprobe in Engelberg (20./21. Dezember) wieder einsteigen.