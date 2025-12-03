Baby-Verspätung! Stefan Kraft fehlt auch in Wisla

Der Vater-Freuden entgegenblickende Stefan Kraft wird auch am Wochenende beim Skisprung-Weltcup in Wisla fehlen!
Denn anders als prognostiziert, lässt die Geburt des ersten Kindes des Super-Adlers auch nach dem 2. Dezember weiter auf sich warten. Und da Kraft unbedingt dabei sein will, wenn seine Frau Marisa niederkommt, muss man in Polen also auf ihn verzichten …
Der ÖSV nominierte am Mittwoch für die Einzelbewerbe am Samstag und Sonntag wie auch schon zuletzt in Ruka Jonas Schuster anstelle des Falun-Siegers Kraft.
„Ein, zwei Wochen werde ich sicher auslassen!“
„Fünf Wochen auszulassen, spielt’s nicht. Aber ein, zwei Wochen werde ich sicher auslassen“, hatte der dreifache Gesamtweltcup-Sieger vor Wochen angekündigt. Damit könnte er nach den Springen in Wisla auch noch jene in Klingenthal verpassen und bei der Vierschanzentournee-Generalprobe in Engelberg (20./21. Dezember) wieder einsteigen.
Im österreichischen Frauen-Aufgebot für Wisla nicht mehr dabei ist Chiara Kreuzer, die in den ersten Wettkämpfen der Olympia-Saison schlecht abgeschnitten hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.