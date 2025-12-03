Triste Bilanz zur Koalitions-Halbzeit in Salzburg

In Ruhe kann die Salzburger Landesregierung sicher nicht arbeiten. Nach dem Rückzug von Wilfried Haslauer, musste sich Karoline Edtstadler als Landeshauptfrau einarbeiten. Wegen des erkrankten Christian Pewny musste die FPÖ auf Nachfolgersuche für den Soziallandesrat gehen. Nach dem Tod von Josef Schwaiger übernimmt ein erst 24-Jähriger den Posten des Agrarlandesrats.