Triste Bilanz zur Koalitions-Halbzeit in Salzburg

Seit etwa zweieinhalb Jahren ist die Salzburger Landesregierung aus Volkspartei und Freiheitlichen im Amt. Die Opposition ist sich sicher: „Eine soziale Kälte ist ins Land gezogen“. Besonders im Gesundheits- und Pflegebereich sind diese hart. Wo Sozialdemokraten und Grüne den Sparstift ansetzen würden.
In Ruhe kann die Salzburger Landesregierung sicher nicht arbeiten. Nach dem Rückzug von Wilfried Haslauer, musste sich Karoline Edtstadler als Landeshauptfrau einarbeiten. Wegen des erkrankten Christian Pewny musste die FPÖ auf Nachfolgersuche für den Soziallandesrat gehen. Nach dem Tod von Josef Schwaiger übernimmt ein erst 24-Jähriger den Posten des Agrarlandesrats.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.