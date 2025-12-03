Zwei Insolvenzverfahren in der Energiebranche

Während das eine Unternehmen laut Geschäftsführung wegen der guten Auftragslage weitergeführt werden soll, steht das zweite vor der Schließung.

Die beiden Gesellschaften firmierten bis vor wenigen Tagen noch unter den Namen VAS Energy Systems GmbH und VAS Energy Systems International GmbH. Sie sind Töchter der VAS Holding GmbH, die laut Firmenbuch „WirtschaftsCompass“ Hauptaktionärin der an der Wiener Börse notierten VAS AG ist.