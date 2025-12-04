Alles bereit für das Festspiel der Pferde

Das Warten für alle Pferdesportfans hat ein Ende! Von heute bis Sonntag steigen im Messezentrum Salzburg die Amadeus Horse Indoors und die Veranstalter erhoffen sich einen großen Zuschaueransturm. „Der Vorverkauf lief heuer um 20 Prozent besser als im vergangenen Jahr. Entscheidend werden aber die nächsten Tage, weil viele Menschen erst kurzfristig an der Tageskasse zuschlagen werden. Unser Ziel wären insgesamt 25.000 Besucher“, erklärt Geschäftsführer Christian Steiner, der sich mit seinem Team für den heutigen Tag etwas überlegt hat. „Da gibt es kostenlosen Eintritt für alle!“