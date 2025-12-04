Alles bereit für das Festspiel der Pferde

Heute fällt der Startschuss für die Amadeus Horse Indoors im Messezentrum Salzburg. Am ersten Tag ist der Eintritt für alle kostenlos. Geschäftsführer Christian Steiner blickt dem Event gespannt entgegen: „Ich denke, dass für jeden etwas dabei ist.“
Das Warten für alle Pferdesportfans hat ein Ende! Von heute bis Sonntag steigen im Messezentrum Salzburg die Amadeus Horse Indoors und die Veranstalter erhoffen sich einen großen Zuschaueransturm. „Der Vorverkauf lief heuer um 20 Prozent besser als im vergangenen Jahr. Entscheidend werden aber die nächsten Tage, weil viele Menschen erst kurzfristig an der Tageskasse zuschlagen werden. Unser Ziel wären insgesamt 25.000 Besucher“, erklärt Geschäftsführer Christian Steiner, der sich mit seinem Team für den heutigen Tag etwas überlegt hat. „Da gibt es kostenlosen Eintritt für alle!“
Der Vorverkauf lief heuer um 20 Prozent besser als im vergangenen Jahr. Unser Ziel wären insgesamt 25.000 Besucher.
Christian Steiner, Geschäftsführer AHI
Turnierpräsident Wenzel Schmidt, der tausende Euro aus der eigenen Tasche in die Veranstaltung steckt, blickt dem Event entspannt entgegen. „Ich habe einen Ruhepuls von 70“, lacht er. „Natürlich ist es eine Mammutaufgabe, aber mir ist es wichtig, dass wir das Turnier hier in Salzburg haben. Auf Sicht wollen wir irgendwann mit einem Gewinn aussteigen und ich bin guter Dinge, dass das in den nächsten Jahren funktioniert. Wir werden heuer schon einen großen Schritt nach vorne machen“, betont Schmidt.
Sportlich bietet das Festspiel der Pferde zahlreiche Highlights. Neben Vier-Sterne-Spring- und Fünf-Sterne-Dressur-Bewerben gibt es außerdem wieder eine Messe und eine Show. „Ich denke, dass für jeden etwas dabei ist“, meint Steiner, der sich auf Weltklasse-Reiter wie Österreichs Aushängeschild Katharina Rhomberg freuen darf.
„Wichtig für Nachwuchs“
Auch für den Landesverband ist das Event das wichtigste Ereignis des Jahres. „Für unseren Nachwuchs ist das Turnier sehr wichtig, weil die Kinder dadurch angespornt werden. Irgendwann wollen sie dann selber hier in der Halle einreiten“, weiß der Salzburger Präsident Robert Jauck.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.