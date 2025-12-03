Ortschef springt kurz als Geschäftsführer ein

Im frisch sanierten Aqua Salza folgt auf die Wiedereröffnung schon der nächste Einschnitt: Langzeit-Geschäftsführer Erik Kerwer stieg aus, Bürgermeister Martin Dietrich übernimmt vorerst. Mitte Dezember entscheidet ein Hearing, wer das Gollinger Vorzeigebad künftig führen wird.
Im Aqua Salza in Golling ist nach der frischen Wiedereröffnung schon wieder alles in Bewegung. Nach der mehrmonatigen Sanierung sperrte das Hallenbad am 10. Oktober wieder auf, nun geht Langzeit-Geschäftsführer Erik Kerwer nach rund 18 Jahren von Bord.
Der Deutsche hat das Bad durch schwierige Zeiten und die jüngste Modernisierung mit Investitionen von 1,8 Millionen Euro geführt. Seit Montag scheint Kerwer auch im Firmenbuch nicht mehr auf, interimistisch übernimmt Bürgermeister Martin Dietrich.
Der SPÖ-Ortschef spricht von einer Zwischenlösung, bis ein neuer Profi gefunden ist. Bereits am 9. Dezember stellen sich Kandidaten in Hearings vor, damit die Gemeinde ihr frisch saniertes Vorzeigeprojekt rasch mit einer neuen Führungsspitze absichern kann.
