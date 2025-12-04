Treffen für neue Sparpläne bei der Gesundheit

Kein Stein solle auf dem anderen bleiben. „Wir zahlen 1,3 Milliarden Euro im Jahr für den Bereich Gesundheit, und scheinbar kommt das Geld bei den Menschen nicht an.“ Daher müsse man das System analysieren – denn bei Patienten und Beschäftigten dürfe man auf keinen Fall sparen. Ein konkretes Ziel oder einen Analysezeitraum konnte Svazek nicht nennen. Eine solche Evaluierung dauere und sie rechne bis zum Ablauf der Legislaturperiode nicht mit Ergebnissen.