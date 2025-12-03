Wer nicht aufpasst, muss bis zu 10.000 Euro zahlen

Der erste Advent steht vor der Tür, die Christbaumjagd beginnt. Doch bevor die Tanne im Wohnzimmer funkelt, muss sie sicher vom Händler ins eigene Zuhause. Wer den Baum nur schnell aufs Autodach wirft oder ins Heck schiebt, riskiert Strafen bis 10.000 Euro und im schlimmsten Fall eine Vormerkung im Führerscheinregister, warnt der ÖAMTC.
Der Weg vom Christbaumstand ins Wohnzimmer wirkt harmlos, doch rechtlich fährt der Baum als volles Ladegut mit. Er muss im oder am Auto so gesichert sein, dass er bei Bremsmanövern nicht verrutscht oder auf die Straße fällt. Passiert das doch und andere Verkehrsteilnehmende werden gefährdet, drohen neben Strafen bis 10.000 Euro sogar Vormerkungen.
Hier die Tipps seitens des ÖAMTC:
