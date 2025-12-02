Flughafen sorgt für 51 Mio. Euro Steuereinnahmen

1700 Jobs und 129 Mio. Euro Wertschöpfung

Die konkreten Ergebnisse: Der Flughafen löst, inklusive aller indirekten Effekte, eine Bruttowertschöpfung von 129 Millionen Euro pro Jahr aus, schafft 1713 Vollzeit-Jobs (obwohl der Airport an sich „nur“ rund 160 Mitarbeiter hat) und sorgt für jährliche Steuereinnahmen von 51 Millionen Euro – darunter fallen etwa Lohnsteuer für die Beschäftigten, Umsatzsteuer und Flugabgabe. Der Großteil des Steuerkuchens geht aber freilich an den Bund, nicht ans Land.