Flughafen sorgt für 51 Mio. Euro Steuereinnahmen

Uni-Professor Teodoro Cocca untersuchte die wirtschaftlichen Effekte des finanziell angeschlagenen Linzer Airports. Insgesamt schafft dieser demnach rund 1700 Jobs, obwohl am Flughafen selbst „nur“ rund 160 Beschäftigte arbeiten. Der wirtschaftliche Betrieb des Airports an sich bleibt indessen weiter herausfordernd.
Seit 2020 schrieb der Linzer Airport 37 Millionen Euro Verlust. Die Eigentümer – Land Oberösterreich und Stadt Linz – sicherten dem Flughafen daher einen Zuschuss von acht Millionen Euro zu, und auch die Frankfurt-Strecke soll öffentlich gefördert werden – die „Krone“ berichtete.
Dieser Einsatz von Steuergeld lässt sich rechtfertigen – das ist das Fazit einer vom Land beauftragten Studie von JKU-Professor Teodoro Cocca. Denn demnach hat der Airport positive wirtschaftliche Effekte für Oberösterreich.
1700 Jobs und 129 Mio. Euro Wertschöpfung
Die konkreten Ergebnisse: Der Flughafen löst, inklusive aller indirekten Effekte, eine Bruttowertschöpfung von 129 Millionen Euro pro Jahr aus, schafft 1713 Vollzeit-Jobs (obwohl der Airport an sich „nur“ rund 160 Mitarbeiter hat) und sorgt für jährliche Steuereinnahmen von 51 Millionen Euro – darunter fallen etwa Lohnsteuer für die Beschäftigten, Umsatzsteuer und Flugabgabe. Der Großteil des Steuerkuchens geht aber freilich an den Bund, nicht ans Land.
Pro Euro, der am Airport erwirtschaftet wird, werden laut Studie zusätzlich 71 Cent in anderen Wirtschaftssektoren der Region erwirtschaftet.
Kapitalbedarf für Airport ist hoch
„Damit ist der Flughafen Linz sowohl Oberösterreichs Tor zur Welt, als auch ein wesentlicher Impulsgeber für den gesamten Standort OÖ“, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zu den Ergebnissen und betont einmal mehr, den Airport „absichern“ und „weiterentwickeln“ zu wollen.
Keine leichte Aufgabe: Der Landesrechnungshof ortet bis 2035 einen zusätzlichen Kapitalbedarf von 28 bis 45 Millionen Euro. Im Dezember wird die Flughafen-Geschäftsführung neu ausgeschrieben.
