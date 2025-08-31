Der Linzer Airport vom Durchstarter zum Sorgenkind

Zur Jahrtausendwende träumte man noch von einer Million Passagieren, im Vorjahr zählte der Linzer Flughafen nicht einmal mehr 200.000 Gäste. Was ist da passiert? Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Die „Krone“ begab sich auf Spurensuche.
Die Einstellung der Verbindung Linz-Frankfurt ist die jüngste von zuletzt zunehmenden Hiobsbotschaften: Der Linzer Airport ist in schwere Turbulenzen geraten. Dabei hat der Flughafen auch richtig gute Zeiten erlebt. Am 29. März 1981 wollten etwa Tausende Interessierte einen Blick auf die Concorde von British Airways erhaschen. Das Überschallflugzeug landete an diesem Tag zum ersten Mal auf heimischem Boden. Heute sind Menschenmassen am Airport eine Seltenheit. Der Flughafen kämpft, wie berichtet, mit Geldproblemen und Passagierzahlen. Nicht alle Schwierigkeiten sind hausgemacht.
