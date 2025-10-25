Im letzten Frankfurt-Flug saßen nur 21 Passagiere

Im letzten Flieger saßen vor allem Geschäftsreisende – wie Carina, die in der Pharmabranche arbeitet: „Für berufliche Reisen war die Strecke praktisch“, sagt sie zur „Krone“. Franziska – sie ist in der Metallindustrie tätig – landete nach zwei Wochen Geschäftsreise in Asien über Frankfurt in Linz. „Es ist schade, dass die Verbindung eingestellt wird, weil ich von Linz zu mir nach Hause nach Steyr nur eine halbe Stunde brauche“, meint sie. „Ich weiche jetzt auf Wien aus.“ Das wird auch Armin machen: Er kam am Samstag von einem Kongress in Chicago über das Drehkreuz am Linzer Airport an. Für den Trauner bedeutet das Aus der Frankfurt-Strecke „mehr Reisezeit und weniger Komfort“.