Am Airport Linz

Im letzten Frankfurt-Flug saßen nur 21 Passagiere

Oberösterreich
25.10.2025 18:00
Um 9.32 Uhr landete der Flieger aus Frankfurt am Linzer Airport. Es war der vorerst letzte ...
Um 9.32 Uhr landete der Flieger aus Frankfurt am Linzer Airport. Es war der vorerst letzte Linienflug.(Bild: Wenzel Markus)

Der allerletzte war überpünktlich: Um 9.32 Uhr, 18 Minuten früher als geplant, landete am Samstag Flug Nummer OS262 am Linzer Airport – es war die letzte Maschine aus Frankfurt. Die seit 1966 bestehende Verbindung zum internationalen Drehkreuz ist damit nach 59 Jahren eingestellt. Die „Krone“ war vor Ort.

Im letzten Flieger saßen vor allem Geschäftsreisende – wie Carina, die in der Pharmabranche arbeitet: „Für berufliche Reisen war die Strecke praktisch“, sagt sie zur „Krone“. Franziska – sie ist in der Metallindustrie tätig – landete nach zwei Wochen Geschäftsreise in Asien über Frankfurt in Linz. „Es ist schade, dass die Verbindung eingestellt wird, weil ich von Linz zu mir nach Hause nach Steyr nur eine halbe Stunde brauche“, meint sie. „Ich weiche jetzt auf Wien aus.“ Das wird auch Armin machen: Er kam am Samstag von einem Kongress in Chicago über das Drehkreuz am Linzer Airport an. Für den Trauner bedeutet das Aus der Frankfurt-Strecke „mehr Reisezeit und weniger Komfort“.

Philipp Stadler
