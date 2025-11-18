Linzer Flughafen braucht dringend einen neuen Kurs

Piste muss um 50 Millionen Euro saniert werden

Besonders teuer werden dürfte die geplante Pistensanierung ab 2030 sowie die Sanierung einer PFAS-Kontamination, deren Kosten noch nicht abschätzbar sind. Diese Sanierung soll die Eigentümer 25 Millionen Euro kosten, geplant ist diese ab 2030. Das Bundesheer soll für die restlichen 25 Millionen Euro aufkommen, weil es sich beim Linzer Airport um einen Militärflughafen mit ziviler Mitbenützung handelt.