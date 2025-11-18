Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Verluste

Linzer Flughafen braucht dringend einen neuen Kurs

Oberösterreich
18.11.2025 12:53
Im Oktober hob der letzte Linienflieger nach Frankfurt ab. Seither ist Linz in der Luft von ...
Im Oktober hob der letzte Linienflieger nach Frankfurt ab. Seither ist Linz in der Luft von internationalen Hubs abgeschnitten.(Bild: Markus Wenzel)

36,8 Millionen Euro Verlust seit 2020, ein ungewisser Kapitalbedarf und fehlende Flüge: Der Landesrechnungshof sieht beim Flughafen Linz dringenden Handlungsbedarf – und fordert eine strategische Neuausrichtung. Es ist sozusagen der letzte Aufruf für die Rettung des Airports in Oberösterreich. 

0 Kommentare

Der Flughafen Linz steckt in der Krise. Wie eine aktuelle Prüfung des Landesrechnungshofes Oberösterreich (LRH) zeigt, hat die Flughafen Linz GesmbH seit 2020 einen kumulierten Verlust von rund 36,8 Millionen Euro eingefahren. Der künftige Kapitalbedarf sei „unklar“, so der Bericht – allein bis 2035 könnte ein Finanzierungsbedarf von 27 bis 45 Millionen Euro entstehen.

Piste muss um 50 Millionen Euro saniert werden
Besonders teuer werden dürfte die geplante Pistensanierung ab 2030 sowie die Sanierung einer PFAS-Kontamination, deren Kosten noch nicht abschätzbar sind. Diese Sanierung soll die Eigentümer 25 Millionen Euro kosten, geplant ist diese ab 2030. Das Bundesheer soll für die restlichen 25 Millionen Euro aufkommen, weil es sich beim Linzer Airport um einen Militärflughafen mit ziviler Mitbenützung handelt.

Tatsache ist: 2025 mussten das Land OÖ und die Stadt Linz als Eigentümer des Flughafens bereits mit einem Gesellschafterzuschuss von 4,4 Millionen Euro unter die Arme greifen.

Zitat Icon

2008 erlebte der Linzer Flughafen mit einem Passagieraufkommen von 800.000 einen Höhepunkt, seither ist er mit einem starken Rückgang der Passagiere und des Flugangebots konfrontiert.

LRH-Direktor Rudolf Hoscher

Bild: Markus Wenzel

Landesrechnungshof-Direktor Rudolf Hoscher fordert nun einen klaren Kurswechsel: „Die Führung der Flughafen Linz GesmbH wird gefordert sein, tragfähige Konzepte zu entwickeln und die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Geschäftsfelder kritisch zu prüfen.“ Eine überarbeitete Unternehmensstrategie sei überfällig – die bisherige stamme aus dem Jahr 2018. Wobei: Die Politik hat mittlerweile - und das wurde in der Prüfung nicht mehr berücksichtigt – eine neue Strategie in Auftrag gegeben. 

Absturz auf 181.000 Passagiere, 2008 waren es noch 800.000
Der Flughafen, der je zur Hälfte dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz gehört, hat seine besten Zeiten hinter sich: Nach einem Passagierrekord von 800.000 Fluggästen im Jahr 2008 sank das Aufkommen bis 2024 auf rund 181.000 Reisende. Nun fällt mit Ende Oktober 2025 auch noch die Verbindung nach Frankfurt weg – ein weiterer Rückschlag.

Aktuell führt Manager Norbert Draskovits den Linzer Airport. Sein Vertrag läuft bald aus, ...
Aktuell führt Manager Norbert Draskovits den Linzer Airport. Sein Vertrag läuft bald aus, weshalb im Dezember mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen wird.(Bild: Markus Wenzel)

Laut LRH ist der Betrieb derzeit nicht kostendeckend. Die Einnahmen stammen zunehmend aus Nebenbetrieben wie Fracht, Vermietungen und Parkplätzen, deren Anteil an den Erlösen zuletzt auf fast die Hälfte stieg. Der Rechnungshof ortet zudem Verstöße gegen das oberösterreichische Spekulationsverbot bei früheren Veranlagungen und fordert strikte Einhaltung der Regeln.

Lesen Sie auch:
Der Vertrag von Manager Draskovits läuft Ende 2026 aus, noch heuer beginnt die Suche nach einem ...
Krone Plus Logo
Schwierige Phase
Neuer Chef für den Airport Linz wird gesucht
20.10.2025
Krone Plus Logo
Was ist passiert?
Der Linzer Airport vom Durchstarter zum Sorgenkind
31.08.2025
Krone Plus Logo
Am Airport Linz
Im letzten Frankfurt-Flug saßen nur 21 Passagiere
25.10.2025

Insgesamt enthält der Bericht 54 Verbesserungsvorschläge, von strengeren Kostenkontrollen über mehr Kooperation mit Tourismuspartnern bis zur Prüfung neuer Geschäftsmodelle – etwa durch private Investoren. Klar ist: Ohne tiefgreifenden Neustart droht dem Linzer Flughafen ein Absturz in die Bedeutungslosigkeit.

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
207.407 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
204.247 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
199.660 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Oberösterreich
Baldige Schließung
Traditions-Hotel im Kurort ist zweites Mal pleite
Opfer im Rollstuhl
Mann soll versucht haben, Ehefrau zu erwürgen
Weihnachten naht
So bleibt der Adventkranz am längsten frisch
Hohe Verluste
Linzer Flughafen braucht dringend einen neuen Kurs
Beim Tunnelausgang
Erster Schneeunfall legte gleich halbe S10 lahm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf