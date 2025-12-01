Cybertäter nutzen immer häufiger KI für Delikte

KI-Kinderpornos und grauenhafte Liveübertragungen

Besonders traurig: Im Bereich der Kinderpornografie gab es 2024 mit 18.276 Meldungen so viele wie noch nie, 92,8 Prozent der Anzeigen (1889) konnten aber geklärt werden. Auch hier ist immer häufiger KI im Einsatz – ebenso boomen grauenhafte Liveübertragungen von Kindesmisshandlungen im Darknet. Ein heimischer Täter ging ins Netz, 15 Minderjährige auf den Philippinen wurden identifiziert. Auch die Polizei will künftig verstärkt KI einsetzen – und tut dies auch schon. So hilft Künstliche Intelligenz bereits, mögliche Serienverbrechen zu identifizieren.