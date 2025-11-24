Kärnten will nach Attacke gegen Hacker vorgehen

Kärnten sollte um Millionenbetrag erpresst werden

Während der Angriff auf das Land Kärnten im Mai 2022 kein Thema in dem Verfahren ist, stellt sich bei uns die Frage, ob es Erkenntnisse zu den Personen gibt, die in die Straftaten verwickelt waren. Für Wochen waren in Kärnten die IT-Services der Landesverwaltung gestört worden. Das Ziel der Täter war es, Kärnten um einen Millionenbetrag zu erpressen.