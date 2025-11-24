Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auftrag im Wahlkampf?

Kärnten will nach Attacke gegen Hacker vorgehen

Österreich
24.11.2025 20:00
Die „Krone“ berichtete im Mai 2022 über die großangelegten Hackerangriffe auf den Sitz der ...
Die „Krone“ berichtete im Mai 2022 über die großangelegten Hackerangriffe auf den Sitz der Kärntner Landesregierung.(Bild: Krone KREATIV/Uta Rojsek-Wiedergut)

Kärntens Landeshauptmann Kaiser (SPÖ) reagierte umgehend auf den „Krone“-Bericht zu drei Festnahmen von Cybersecurity-Experten in den USA, die der Hackergruppe „BlackCat“ zugearbeitet haben sollen. Jene Gruppe, die 2022 auch Kärnten lahmlegte – und laut Kaiser für viel Verunsicherung gesorgt habe. 

0 Kommentare

Hohe Wellen schlug der „Krone“-Bericht über die Festnahme dreier Cyber-Experten in den USA, die mit der Hackergruppe „BlackCat“ zusammengearbeitet haben. Das Geschäftsmodell sah so aus, dass die aus dem russischen Raum stammenden Haupttäter den Amerikanern Zugang zur Schadsoftware ermöglichten, um dann die Einkünfte aus der Erpressung zu teilen. Es ist dies der erste Fall, in dem ausländische Beitragstäter von „BlackCat“ angeklagt sind.

Die Daten wurden verschlüsselt, Geld soll mit ihnen erpresst werden.
Die Daten wurden verschlüsselt, Geld soll mit ihnen erpresst werden.(Bild: EPA/SASCHA STEINBACH)

Kärnten sollte um Millionenbetrag erpresst werden
Während der Angriff auf das Land Kärnten im Mai 2022 kein Thema in dem Verfahren ist, stellt sich bei uns die Frage, ob es Erkenntnisse zu den Personen gibt, die in die Straftaten verwickelt waren. Für Wochen waren in Kärnten die IT-Services der Landesverwaltung gestört worden. Das Ziel der Täter war es, Kärnten um einen Millionenbetrag zu erpressen.

Zitat Icon

Wir haben unsere Systeme umgehend in einen digitalen Hochsicherheitstrakt verwandelt und arbeiten kontinuierlich daran, sie weiter zu verbessern, damit sich so

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)

Bild: APA/ERWIN SCHERIAU

Landeshauptmann Peter Kaiser weiß, der Angriff habe „viele verunsichert“, er war „ein massiver Einschnitt für uns alle.“ Wegen der „Krone“-Infos habe er nun die Landesamtsdirektion und die Staatsanwaltschaft beauftragt, zu prüfen, ob das eingestellte Verfahren wiederaufgenommen werden kann.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Cyberexperte warnt:
Kärnten wochenlang lahmgelegt: Hacker vor Gericht
11.11.2025

War Landtagswahlkampf Grund für Hacker-Angriff? 
„Ja, das ist möglich“, lautet die Einschätzung des „Krone“-Cyberexperten Dr. Cornelius Granig. Die Straftat sei noch nicht verjährt, es sei wichtig, weiter nach den Tätern zu suchen. Die Täter sollten sich nicht in Sicherheit wiegen, es wird weltweit ermittelt. Jemand könnte, so meint Granig, den Angriff auf Kärnten in Wahlkampfzeiten bestellt oder beim Auswerten der Daten geholfen haben, um der Erpressung Nachdruck zu verleihen.

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.436 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
138.324 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.072 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
653 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Österreich
Von Gruppe verlassen
Dieser Jungstorch kämpft sich durch Winterkälte
Auftrag im Wahlkampf?
Kärnten will nach Attacke gegen Hacker vorgehen
Auto gegen Kastenwagen
Verkehrsunfall in Osttirol forderte fünf Verletzte
Anwälte, Firmen
Zwei Erpressungs-Wellen schwappen über Österreich
Krone Plus Logo
Familie tyrannisiert
Sechs Jahre Haft für Kärntner Brutalo-Beamten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf