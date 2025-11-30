Premier League
Chelsea pick up a point against Arsenal while short-handed
There was no winner in the English Premier League clash between Chelsea and Arsenal. The London derby at Stamford Bridge ended 1-1 on Sunday, despite Chelsea playing outnumbered for a long time, leaving leaders Arsenal five points ahead of Manchester City and six ahead of the Blues after 13 rounds.
Chelsea played for almost an hour with one man less as Moises Caicedo was shown a straight red for a serious foul on Mikel Merino (38'). Nevertheless, the world champions took the lead after the break. Trevoh Chalobah headed a Reece James corner into the net (48').
Merino equalized for Arsenal eleven minutes later. The Spaniard missed the visitors' best chance to win the game in the closing stages (88'), giving the Gunners the opportunity to extend their lead over their city rivals.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
