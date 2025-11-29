Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saison eröffnet

Seiler und Speer heizten bei Opening am Tauern ein

Land & Leute
29.11.2025 14:00
Tolle Stimmung beim Opening mit Seiler und Speer
Tolle Stimmung beim Opening mit Seiler und Speer(Bild: TVB Obertauern/Fritzenwallner)

Die Saison ist eröffnet: 6000 Fans feierten Freitagabend beim Open-Air-Skiopening in Obertauern. Die Hochkaräter Seiler und Speer heizten zum Beginn der kalten Jahreszeit ordentlich ein. 

0 Kommentare

Die Chart-Stürmer sorgten gemeinsam mit der Vorband Folkshilfe für ein musikalisches Feuerwerk. Für rund 6000 Fans gab es kein Halten mehr.

Klarer Sternenhimmel, Hit- und Leuchtfeuerwerk in Obertauern
Klarer Sternenhimmel, Hit- und Leuchtfeuerwerk in Obertauern(Bild: TVB Obertauern/Fritzenwallner)
Lesen Sie auch:
Der Hochficht präsentiert sich vor dem frühen Saisonstart schön in Weiß.
Skifans freuen sich
Dem verfrühten Saisonstart steht nichts im Weg
25.11.2025
Krone Plus Logo
Hochkaräter
Diese Superstars eröffnen Salzburger Ski-Saison
27.11.2025

Die Schneebedingungen seien in Obertauern schon zum Saisonstart perfekt, so die Veranstalter und Tourismusverantwortlichen. Ein Großteil aller Lifte und Abfahrten konnte bereits in Betrieb gehen. 

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.535 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
111.908 mal gelesen
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
102.790 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
660 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
Mehr Land & Leute
Saison eröffnet
Seiler und Speer heizten bei Opening am Tauern ein
Neubau fertiggestellt
Hier gibt’s Fuschlseeblick für nur 260 Euro Miete
Für sein Festival
Diesen Wunsch hat Winterfest-Chef Robert Seguin
Maria küsst Neuen
Das ist alles anders beim heurigen Adventsingen
„Krone“-Gemeindeserie
Flachau kämpft gegen illegale Zweitwohnsitze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf