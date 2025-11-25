Dem verfrühten Saisonstart steht nichts im Weg

Auch Talabfahrt geht bereits

Die Wurzeralm startet ab Freitag mit einem Wochenendbetrieb. Ab 6. Dezember können dann täglich Spuren in die Pisten gezaubert werden. Und auch in Hinterstoder gehen die Lifte, früher als geplant, bereits mit kommendem Samstag in Betrieb. „Erstmals zum Start haben wir auch eine Talabfahrt bereits fertig präpariert. Die Beschneiung ab Mitte November hat sehr gut funktioniert. Wir haben eine gute Grundlage für einen erfolgreichen Winter“, so Chef Helmut Holzinger.