Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Russisches Vermögen

Belgien: Zugriff auf Geld untergräbt Friedenspläne

Außenpolitik
28.11.2025 16:09
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen möchte unbedingt auf die eingefrorenen russischen ...
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen möchte unbedingt auf die eingefrorenen russischen Vermögen zugreifen. Belgiens Premier Bart de Wever (links) sorgt sich um das Vertrauen von internationalen Investoren und vor russischen Vergeltungsschlägen.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Auf der Suche nach neuen Finanzmitteln für die Ukraine will die EU-Kommission bekanntlich eingefrorene Gelder der russischen Zentralbank als Darlehen an Kiew weiterreichen. Moskau sieht das als „illegale Enteignung“ und droht nicht nur mit rechtlichen Schritten, sondern ebenfalls mit Enteignungen. Doch selbst innerhalb der EU ist das Vorhaben ziemlich umstritten. Vor allem Belgien legt sich quer.

0 Kommentare

In einem Brandbrief an Kommissionschefin Ursula von der Leyen thematisiert Belgiens Regierungschef Bart De Wever neben rechtlichen und finanziellen Risiken auch mögliche Folgen für die aktuelle US-Initiative zur Beendigung des Ukraine-Krieges. So heißt es in dem Schreiben, die EU untergrabe mit ihrem Vorgehen die Chance auf einen Friedensvertrag.

Aus De Wevers Sicht sollte die EU zur Deckung des Finanzbedarfs der Ukraine besser Geld an den Kapitalmärkten aufnehmen. Wenn man alle Risiken berücksichtige, sei diese Option unter dem Strich günstiger, argumentiert er in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Finanzbedarf der Ukraine wird bis Ende 2027 auf 135,7 Milliarden Euro geschätzt.

Illegale Enteignung?
Als Risiken nennt er erneut die Möglichkeit, dass ein Schiedsgericht die Nutzung der festgesetzten russischen Gelder als illegale Enteignung werten und internationale Anleger das Vertrauen in den europäischen Finanzmarkt verlieren. Zudem besteht seiner Darstellung nach die Gefahr, dass Russland Vergeltung übt und europäische Privatpersonen und Unternehmen in Russland enteignet.

Lesen Sie auch:
Putin hatte am Donnerstag erklärt, der am Sonntag in Genf von den USA und der Ukraine ...
Kriegsende in Sicht?
Kreml will über den neuen Friedensplan sprechen
28.11.2025
Kredit für die Ukraine
Von der Leyen stellte Wege zur Finanzierung vor
13.11.2025
Moskau sieht Diebstahl
EU streitet um Verwendung des Russen-Schatzes
23.10.2025

Präsidentin von der Leyen hatte zuvor klargemacht, dass sie ungeachtet der neuen US-Initiative für ein Ende des Ukraine-Kriegs in Kürze die notwendigen Rechtstexte für die Nutzung des russischen Vermögens vorlegen will. Sie könne sich kein Szenario vorstellen, in dem ausschließlich die europäischen Steuerzahler die Rechnung für die weiter nötige Unterstützung der Ukraine bezahlten, erklärte sie zudem vor dem EU-Parlament in Straßburg.

Belgien verlangt Aufteilung der Risiken
Ohne die Unterstützung der belgischen Regierung gilt der Plan allerdings als nicht umsetzbar. Grund ist, dass ein Großteil der russischen Gelder dort derzeit von dem Unternehmen Euroclear verwaltet wird.

In seinem Brief macht De Wever, Politiker der konservativ-populistischen Regionalpartei Neue Flämische Allianz (N-VA), nun klar, dass er der Nutzung des Vermögens nur zustimmen will, wenn all seine Bedenken vollständig und angemessen berücksichtigt werden. Dies umfasse auch die Garantie von Mitgliedsstaaten, alle Risiken anteilsmäßig mitzutragen, betont er.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
181.946 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
148.504 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.804 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Russisches Vermögen
Belgien: Zugriff auf Geld untergräbt Friedenspläne
Geschönter Lebenslauf
Verteidigungsminister Rumäniens tritt zurück
Gipfel mit Trump
Orbán schlägt Ungarn für Friedensverhandlung vor
Gespräche gescheitert
EU-Verteidigungsfonds vorerst ohne Großbritannien
Kriegsende in Sicht?
Kreml will über den neuen Friedensplan sprechen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf