Asia-Wirt muss nach Messerattacke hinter Gitter

Nicht erste Attacke

Im Prozess dementierte der Angeklagte zwar, ein Alkoholproblem zu haben, gab aber zu, dass er „mal mehr, mal weniger“ trinke, und die Drogen ihn impulsiver machen würden, und er seine Familie und das gemeinsame Kind liebe, aber der Betrieb des Lokals ihn ermüde. Seine Frau will auf jeden Fall nichts mehr von ihm wissen. Es war nicht seine erste Attacke: Bereits im Vorjahr war er wegen eines Angriffs auf seine Frau zu drei Monaten bedingt verurteilt worden.