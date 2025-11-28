Prinz Harrys Ex teilt Fotos ihrer Traumhochzeit

„Wir wurden während eines Besuchs bei meinen Eltern während der Coronapandemie auf der Insel eingeschlossen und haben [...] den Ort aus einer Perspektive kennengelernt, die über den Urlaub hinausgeht“, schwärmte Davy, die Mama von zwei Kindern ist.

Derzeit seien sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause am Strand, verriet die Ex von Prinz Harry zudem. Mit Blick aufs Meer wäre sie aber „in jedem Haus glücklich“.