Prinz Harrys Ex teilt Fotos ihrer Traumhochzeit

Für viele Royal-Fans war sie die Eine für Prinz Harry, doch Chelsy Davy entschied sich nach sieben Jahren On-off-Liebe zum heute 41-Jährigen gegen ein Leben als Mitglied der Royal Family. Auf Instagram zeigte sie nun ihr allergrößtes Glück – und teilte zum allerersten Mal Fotos ihrer Traumhochzeit!
Prinz Harry und Chelsy Davy waren von 2004 bis 2011 mit Unterbrechungen liiiert. Die Liebe des heutigen Herzogs von Sussex und der gebürtigen Simbabwerin zerbrach schließlich, weil sie mit dem Leben im Rampenlicht nicht zurechtkam.
Verliebt in Mauritius
Ihr Glück hat die heute 40-Jährige längst abseits der Royal Family gefunden, mit dem schwerreichen Hotelier Sam Cutmore-Scott. Bereits 2022 heiratete das Paar still und heimlich, jetzt teilte Chelsy erstmals Fotos ihrer romantischen Strandhochzeit in Mauritius.
Auf Instagram teilte Chelsy Davy die schönsten Erinnerungen an ihre Lieblingsinsel Mauritius – und ließ ihre Fans dabei erstmals einen Blick auf ihre Traumhochzeit, die ziemlich leger am Strand stattfand, werfen:
Wünscht sich Zuhause am Strand
Aus gutem Grund: Denn wie Chelsy nun dem „Evening Standard“ verriet, plane sie gerade ein neues Leben auf der Insel, die sich in ihr Herz geschlichen hat. Denn seit vielen Jahren urlaube sie auf Mauritius, wie Chelsy verriet, jetzt wollen sie und ihre Familie auch endlich „Vollzeit hierherziehen“, nachdem ihre Eltern schon länger hier leben.
„Wir wurden während eines Besuchs bei meinen Eltern während der Coronapandemie auf der Insel eingeschlossen und haben [...] den Ort aus einer Perspektive kennengelernt, die über den Urlaub hinausgeht“, schwärmte Davy, die Mama von zwei Kindern ist.
Derzeit seien sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause am Strand, verriet die Ex von Prinz Harry zudem. Mit Blick aufs Meer wäre sie aber „in jedem Haus glücklich“.
Ihre schönste Erinnerung? Die Pancake-Station ...
Am Ende will der „Evening Standard“ von Chelsy übrigens noch wissen, was ihre schönste Erinnerung an ihre Lieblingsinsel sei. „Ich komme schon seit meinem vierten Lebensjahr hierher, daher gibt es so viele schöne Erinnerungen“, schwärmte Chelsy daraufhin.
Und erklärte mit einem Augenzwinkern weiter: „Mein Mann, Sam Cutmore-Scott, würde sich sicher wünschen, dass ich unsere Hochzeit am Strand des Paradis erwähne. Meine schönste Erinnerung stammt aus dem Paradis, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es wahrscheinlich die tägliche Pancake-Station um 16 Uhr …“
