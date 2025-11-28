Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Eisenstadt

Ein dreister Ladendieb fällt auf Betrüger hinein

Burgenland
28.11.2025 15:30
Seit knapp zwei Monaten sitzt der Dieb in Eisenstadt in U-Haft.
Seit knapp zwei Monaten sitzt der Dieb in Eisenstadt in U-Haft.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Der Rumäne (25) räumte mit zwei Kumpanen Drogeriemärkte leer. Auch im Burgenland. Das ist Faktum, dafür wird der Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt bestraft. Nicht stimmen dürfte, dass er sich ein Auto ergaunert hat.

0 Kommentare

Das Vater-Sohn-Gespräch in Rumänien konnte sich so abgespielt haben: „Weißt was, Bub, wir fahren nach Österreich, nehmen den X. mit, stehlen aus Drogeriemärkten Parfüms und dann verduften wir.“ – „Super Idee, Papa!“ Innerhalb von 13 Tagen erbeutete das Trio Waren im Wert von mehr als 5000 Euro. Nach X. wird gefahndet, der Vater kann nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Er verstarb vor zwei Wochen.

Feiertag zu Neujahr
Auf der Anklagebank am Landesgericht Eisenstadt sitzt also der 25-Jährige, der von Anwalt Martin Mahrer vertreten wird. Letzterer beherrscht neben dem Wiener Slang auch Rumänisch in Perfektion. Vollinhaltlich geständig, wird der einschlägig Vorbestrafte zu neun Monaten Haft verurteilt. Drei davon unbedingt. Die U-Haft wird angerechnet – am 1. Jänner 2026, pünktlich um 10.24 Uhr, beginnt für den Mann der Feiertag.

 Im Zweifel freigesprochen wird der Anklagte vom Vorwurf des schweren Betrugs. „Bei uns gilt die Unschuldsvermutung. Und es liegen keine Beweise vor, die eine Verurteilung in diesem Punkt rechtfertigen würden“, sagt die Richterin.

„Ich wusste nichts von einem Auto“
2017, im Alter von 18, hatte man den Burschen nach Österreich gebracht. Verlockende Aussicht: Am Bau zu hackeln. Er eröffnete ein Bankkonto und unterzeichnete einen Arbeitsvertrag, der sich später als Ratenkaufvertrag für ein Leasing-Auto herausstellen sollte. Fingierte Gehaltszettel wurden versandt. Der Wagen wurde auf ihn zugelassen, ohne dass er es gewusst hätte. Aus dem Job wurde freilich nichts, daheim in Rumänien stellte man ihm regelmäßig die Mahnungen für die Raten zu. „Ich habe keine Ahnung, was damals passiert ist. Ich habe dieses Auto nie gesehen“, sagt der verurteilte Ladendieb.

Was die verehrte Leserschaft daraus lernen kann? Nur ja nix unterschreiben, das man nicht sinnerfassend versteht!

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / 6°
Symbol wolkenlos
Güssing
-5° / 6°
Symbol heiter
Mattersburg
-4° / 5°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
-2° / 5°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
-4° / 5°
Symbol heiter

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
181.946 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
148.504 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.804 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Burgenland
Erste Verkäufe fix
Das Land leert jetzt sein umstrittenes Sektlager
Dutzende Anrufe am Tag
Woran die Menschen im Burgenland am meisten leiden
Sie erheben die Stimme
„Wir haben es satt, nur Quotenfrauen zu sein!“
Luxuswohnungen frei
Wohnen, wo Klagenfurt am schönsten ist
Krankenhaus Eisenstadt
Neue Demenztherapie jetzt im Burgenland verfügbar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf