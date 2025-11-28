Ein dreister Ladendieb fällt auf Betrüger hinein

„Ich wusste nichts von einem Auto“

2017, im Alter von 18, hatte man den Burschen nach Österreich gebracht. Verlockende Aussicht: Am Bau zu hackeln. Er eröffnete ein Bankkonto und unterzeichnete einen Arbeitsvertrag, der sich später als Ratenkaufvertrag für ein Leasing-Auto herausstellen sollte. Fingierte Gehaltszettel wurden versandt. Der Wagen wurde auf ihn zugelassen, ohne dass er es gewusst hätte. Aus dem Job wurde freilich nichts, daheim in Rumänien stellte man ihm regelmäßig die Mahnungen für die Raten zu. „Ich habe keine Ahnung, was damals passiert ist. Ich habe dieses Auto nie gesehen“, sagt der verurteilte Ladendieb.