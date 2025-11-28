Welche Beauty zeigt sich hier im String-Bikini?

Zu Thanksgiving hat sich diese Hollywood-Schönheit für ihre Liebsten bedankt – und ihre neue Liebe! Nur: Wer zeigt sich da im String-Bikini und Hand in Hand mit ihrem neuen Freund am Strand?
Es ist Jessica Alba, die zum großen US-Feiertag die Möglichkeit nutzte, nicht nur ihren Kindern und ihren Familien eine ganz besondere Liebeserklärung zu machen, sondern auch ihrer neuen Liebe.
Zwischen Alba und Ramirez wird es ernst!
Denn Anfang des Jahres trennte sich die Schauspielerin nach 17 Jahren von ihrem Ehemann Cash Warren. Schon wenige Monate später fand sie aber ihr neues Liebes-Glück mit Marvel-Star Danny Ramirez.
Und zwischen den beiden scheint es zuletzt ziemlich ernst geworden zu sein, wie das aktuelle Posting von Alba beweist.
Klicken Sie sich hier durch das Thanksgiving-Posting von Jessica Alba, in dem sich auch der Bikini-Schnappschuss der Schauspielerin mit ihrem neuen Freund versteckt:
Denn in der Bildergalerie schrieb die 44-Jährige unter anderem: „Ich bin dankbar für die Liebe, die mich daran erinnert, dass das Leben reine Magie ist“, nur um ein Strandfoto von sich und dem 33-Jährigen im Anschluss zu posten. Ein Liebesgeständnis, das nicht schöner sein könnte!
Kinder stehen an erster Stelle
Trotz der Schmetterlinge im Bauch kommen für Alba ihre Kinder aber an erster Stelle, wie die Schauspielerin letztendlich unterstrich. „Am dankbarsten bin ich für diese kleinen Seelen, die meine Welt jeden Tag strahlender machen – meine Babys, mein Ein und Alles.“
Alba hat mit ihrem Ex Cash waren drei gemeinsame Kinder: die Töchter Honor (17) und Haven (14) sowie Sohn Hayes (7).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.