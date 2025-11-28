Neue Grippe-Mutation breitet sich in Europa aus

Grippe auch hierzulande besonders früh dran

Die österreichische Grippesaison hat nach Angaben der AGES bereits in der Kalenderwoche 40 begonnen, also mehrere Wochen früher als in typischen Jahren. Die Fallzahlen liegen derzeit im niedrigen bis mittleren Bereich, insgesamt wird jedoch mit einem deutlicheren Anstieg im Dezember und Jänner gerechnet. Besonders aufmerksam beobachten die Behörden die Ausbreitung unter Kindern, da diese Gruppe den saisonalen Beginn üblicherweise anführt.