So viel kostet das Bier heuer zur Weihnachtszeit

Mit dem Dezember steht nicht nur die Zeit der Weihnachtsfeiern ins Haus, sondern auch eine Preiserhöhung: Die Brauunion – Österreichs größter Brauereikonzern mit Sitz in Linz, zu ihr gehören Marken wie Gösser und Zipfer – erhöht ihre Bierpreise per 1. Dezember im Schnitt um 3,2 Prozent.