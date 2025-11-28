Vorteilswelt
So viel kostet das Bier heuer zur Weihnachtszeit

Oberösterreich
28.11.2025 11:20
Der Advent ist in der Gastronomie eine starke Zeit.
Der Advent ist in der Gastronomie eine starke Zeit.

Ab Dezember erhöht Österreichs größter Brauereikonzern, die Brauunion, ihre Bierpreise wegen der steigenden Lohn- und Energiekosten um 3,2 Prozent. Das hat Folgen für die Preise zur Adventzeit im Wirtshaus – aber nicht überall.

Mit dem Dezember steht nicht nur die Zeit der Weihnachtsfeiern ins Haus, sondern auch eine Preiserhöhung: Die Brauunion – Österreichs größter Brauereikonzern mit Sitz in Linz, zu ihr gehören Marken wie Gösser und Zipfer – erhöht ihre Bierpreise per 1. Dezember im Schnitt um 3,2 Prozent.

