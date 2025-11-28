Wie Austria Wien mit Orbáns Freund verhandelte

Die Austria Wien AG verkaufte ihr Fußballstadion im April um 39,4 Millionen Euro an die Stadt Wien. Zuvor hatte es Gespräche mit einer Gruppe gegeben, die dem ungarischen Präsidenten Viktor Orbán nahesteht. Die „Krone“ kennt die Hintergründe, die auch zu einem Vermittler und zu einer Tombola-Kassa führen.