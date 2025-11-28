Flucht vom Krieg in den Tod: Mordkrimi um Ukrainer

Familie reist aus der Ukraine an, um toten Sohn heimzuholen

Bei der Suche nach dem oder den Killern nehmen die Mordermittler des Landeskriminalamtes nun das nähere Umfeld des Opfers unter die Lupe. Die Hintergründe für die schockierende Bluttat liegen noch im Dunkeln. War der Ukrainer in dunkle Geschäfte verwickelt und dabei an die Falschen geraten? Oder steckt ein persönliches Motiv dahinter?