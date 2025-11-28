Tech-Start-up sucht Personal für 100-Stunden-Woche

In Österreich beträgt die Normalarbeitszeit für Vollbeschäftigte 40 Stunden pro Woche, wobei der Kollektivvertrag in vielen Branchen 38 oder 38,5 Wochenstunden vorsieht. Fallweise dürfen bis zu 12 Stunden pro Tag und 60 Stunden in der Woche gearbeitet werden, im Viermonatsschnitt dürfen es aber nicht mehr als 48 Wochenstunden sein. Wie sich die Arbeitszeit genau gestaltet, ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in jeder Woche Anspruch auf eine Ruhezeit von mindestens 36 Stunden, wobei sich dieser Anspruch bei Schichtarbeit (auf bis zu 24 Stunden) verkürzen kann.