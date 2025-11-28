„Über Geld und über Schulden redet man nicht“

Weihnachtsgeschenke „auf Pump“

Von der Summe sei oft lediglich ein Drittel Kapital, der Rest setze sich aus Zinsen und Kosten – zum Beispiel für Gerichtsverfahren – zusammen. Warum mehr Männer betroffen sind, erklärt Kletzl so: „Wegen des oft höheren Einkommens schließen sie traditionell mehr Verträge ab.“ Gerade in der Vorweihnachtszeit wird wieder vermehrt eingekauft – auch „auf Pump“.