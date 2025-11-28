Die Staatsausgaben für Pensionen steigen massiv an

Regierung will ältere Menschen länger in Beschäftigung halten

„Das Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission bestätigt, dass die Ausgaben für das Pensionssystem von 2025 bis 2030 von 7,04 auf 7,25 Prozent steigen.“ Gleichzeitig verwies Schumann auf die von der Regierung gesetzten Schritte, um die Beschäftigung älterer Menschen zu heben: „Das tun wir zum Beispiel mit der Teilpension, die ab 1. Jänner 2026 in Kraft tritt, genauso wie mit der Aktion 55+.“ Damit werde es gelingen, Menschen länger in Beschäftigung zu halten. „Eine gute Beitragsentwicklung sorgt für ein stabiles Pensionssystem“, so Schumann.