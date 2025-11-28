Wie ukrainische Künstler dem Krieg trotzen

Seit 1988 verbindet der ukrainische Chor „Homin“ Tradition und Moderne – und ist längst zu einem Botschafter ukrainischer Kultur in Europa geworden. Kulturmanagerin Julia Ostroverkhova erklärt, wie der Chor trotz Krieg Musik, Identität und Widerstand in die Welt trägt. Mit kraftvollen Stimmen und emotionalen Auftritten vermittelt das Ensemble nicht nur Kultur, sondern auch Hoffnung für Menschen in der Ukraine. Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.