„Ski-Shakira“ begeistert jetzt auch im „Riesen“

Sensationelle Bestzeit im Finale

Am Freitag lief in Pfelders aber deutlich besser. Bei ihrem ersten FIS-Heimrennen auf italienischem Schnee bewies Giada, dass sie auch im Riesentorlauf für ihre gerade einmal 16 Jahre schon extrem weit ist. Mit Nummer 71 gestartet, carvte der „Schwarze Panther, wie sie in Italien genannt wird, in Lauf eins auf Rang 26 – 3,5 Sekunden hinter der deutschen Halbzeitleaderin Jana Fritz, die bereits Weltcupluft schnuppern durfte. Im zweiten Durchgang nutzte D‘Antonio Startnummer 5 perfekt aus, knallte eine Zeit in den Schnee, an der sich alle Konkurrentinnen die Zähne ausbissen und verbesserte sich somit noch um 19 Positionen auf Rang sieben. Der nächste Beweis für ihr außergewöhnliches Talent.