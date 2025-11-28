Vater klagt die ÖGK wegen Kinderbetreuungsgeld

Thomas Denkmeier ist sauer: Die Gesundheitskasse weigert sich, das Kinderbetreuungsgeld zu zahlen, obwohl sie zunächst alles schon abgesegnet hatte. Verschiedene Lebensmittelpunkte der Eltern des kleinen Kilian sind das Problem. Es geht bei dem Streit um immerhin 17.000 Euro. Nun muss das Gericht in der heiklen Sache entscheiden.