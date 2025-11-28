Vater klagt die ÖGK wegen Kinderbetreuungsgeld

Thomas Denkmeier ist sauer: Die Gesundheitskasse weigert sich, das Kinderbetreuungsgeld zu zahlen, obwohl sie zunächst alles schon abgesegnet hatte. Verschiedene Lebensmittelpunkte der Eltern des kleinen Kilian sind das Problem. Es geht bei dem Streit um immerhin 17.000 Euro. Nun muss das Gericht in der heiklen Sache entscheiden.
Eigentlich war alles klar, ausgemacht und unterschrieben – von Arbeitgeber, AMS und Gesundheitskasse (ÖGK). Nach der Geburt seines Sohnes Kilian wollte der Trauner Thomas Denkmeier (50) im Jänner in Väterkarenz gehen und dann noch in Bildungskarenz.
