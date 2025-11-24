Seit Oktober in Haft
Russland entlässt Protest-Musikerin aus Gefängnis
Diana Loginowa war im Oktober verhaftet worden, weil sie Protestlieder gegen den Krieg in der Ukraine gesungen hatte. Nun ist die junge Russin (18) wieder auf freiem Fuß, wie am Montag aus Justizkreisen verlautbarte.
Loginowa soll außerdem Russland bereits verlassen, teilte die Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Zuvor hatten auch russische Medien berichtet, die 18-Jährige sei freigelassen worden und außer Landes geflohen. Die junge Musikerin war im Oktober verhaftet und zu drei kurzen, aufeinander folgenden Gefängnisstrafen verurteilt worden.
Bei Auftritt in St. Petersburg verhaftet
Beobachter hatten befürchtet, dass ihre Haftstrafe verlängert wird, um weitere schwerwiegendere Vorwürfe gegen sie erheben zu können. Der Sängerin war nach Angaben des Gerichts unter anderem zur Last gelegt worden, mit ihrem Auftritt in St. Petersburg eine verbotene öffentliche Versammlung verursacht zu haben.
Sie und ihre Band hatten in der zweitgrößten russischen Stadt Lieder der im Exil lebenden russischen Künstler Monetotschka und Noize MC gesungen.
Viel Solidarität für Loginowa
Loginowa und ihre Bandkollegen hatten in Onlinemedien große Unterstützung erfahren. Auch in der Öffentlichkeit zeigten sich weitere junge Straßenkünstler solidarisch, obwohl sie damit Haft- oder Geldstrafen riskierten.
Die russischen Behörden haben seit Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine im Februar 2022 schon Tausende Menschen festgenommen, inhaftiert und mit Geldstrafen belegt, weil sie sich gegen das Vorgehen der russischen Armee ausgesprochen haben.
