Russland entlässt Protest-Musikerin aus Gefängnis

Bei Auftritt in St. Petersburg verhaftet

Beobachter hatten befürchtet, dass ihre Haftstrafe verlängert wird, um weitere schwerwiegendere Vorwürfe gegen sie erheben zu können. Der Sängerin war nach Angaben des Gerichts unter anderem zur Last gelegt worden, mit ihrem Auftritt in St. Petersburg eine verbotene öffentliche Versammlung verursacht zu haben.