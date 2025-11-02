Putins Regime will Musikerin (18) mundtot machen

Verlobung im Polizeibus

Zusammen wurden das Musikerpärchen Loginowa und Orlow zum Gericht gebracht. Als der Polizeibus an einer Tankstelle hielt, nutzte der Gitarrist die Gelegenheit: Er machte seiner Freundin einen Heiratsantrag. „Ich habe aus einem Taschentuch einen Ring gemacht“, erzählte Orlow der BBC. „Ich hatte Zeit, um auf die Knie zu gehen, und sie hat Ja gesagt“. Beide wünschen sich sehnlichst, nach Hause gehen zu können. Zunächst müssen sie aber wegen Verstößen gegen die öffentliche Ordnung für je 13 Tage ins Gefängnis.