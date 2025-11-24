Hoffnung für alle Schneefans: Winterzauber hält an

Und zumindest der Ausblick für die nächsten Tage lässt Schneefans weiter hoffen. Ob die prognostizierten Niederschläge zum Wochenstart ganz Kärnten in ein wahres Winterwunderland, wie es derzeit das Bodental ist (siehe Titelbild), verwandeln werden, bleibt abzuwarten. Aber zumindest versprechen Minusgrade in der Nacht, dass die weiße Pracht durchaus beständiger sein könnte.