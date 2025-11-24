Hoffnung für alle Schneefans: Winterzauber hält an

Nachschub von Frau Holle zum Wochenstart und tiefe Temperaturen lassen weiter auf weiße Weihnachten hoffen. Auch in den Skigebieten blickt man optimistisch in Richtung Saisonstart.
Selbst in den Bergen sind weiße Weihnachten in Kärnten längst nicht mehr garantiert, in den Niederungen und besonders im Klagenfurter Becken schon eine echte Seltenheit. Denn entweder fehlt die weiße Pracht gänzlich oder sie schmilzt rasch wieder weg – ein Schicksal, das uns heuer hoffentlich erspart bleibt.
Und zumindest der Ausblick für die nächsten Tage lässt Schneefans weiter hoffen. Ob die prognostizierten Niederschläge zum Wochenstart ganz Kärnten in ein wahres Winterwunderland, wie es derzeit das Bodental ist (siehe Titelbild), verwandeln werden, bleibt abzuwarten. Aber zumindest versprechen Minusgrade in der Nacht, dass die weiße Pracht durchaus beständiger sein könnte.
Für die Skigebiete sieht die Lage auch vielversprechend aus – schließlich steht der Saisonstart vor der Tür. Denn bei der geringen Luftfeuchtigkeit bis zum nächsten Wochenende kann auch bei milderen Temperaturen „technischer Schnee“ in ausreichenden Mengen produziert werden – eine wichtige Basis für Pisten, die dann bis Ostern halten könnten.
