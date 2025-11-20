„Harte“ Beobachtung | „Warum für Österreich?“

„Warum für Österreich?“ Lehrerin Wiesinger erzählt, dass ihre Schüler Fußball lieben, doch große Begeisterung über die Teilnahme der österreichischen Nationalmannschaft an der WM konnte sie keine feststellen. Sie schreibt, sie habe unlängst den neunjährigen, sehr talentierten Fußballer Abdullah aus Syrien angespornt: „Ich würde mich riesig freuen, wenn du später einmal im Happel-Stadion für Österreich spielen würdest!“ Seine Reaktion sei eine Mischung aus Überraschung und Stolz gewesen: „Ich für Österreich? Wirklich? Warum?“ Wiesinger berichtet, dass die Fußballfans unter den Schülern Alaba, Arnautovic und Laimer natürlich kennen – jedoch „vor allem wegen der Clubs, bei denen diese Stars spielen. Aber Österreich, wo sie leben, ist für viele meiner Schüler nicht das Land, dem sie bei einer Fußballweltmeisterschaft die Daumen drücken.“ Und das selbst dann nicht, wenn sie bereits österreichische Staatsbürger sind oder in dritter Generation hier leben. Hoffnungslos? Nein! Wiesinger findet: „Wenn Marko Arnautovic vom Kanzler und vom Bundespräsidenten einen Feiertag fordert und somit den Stolz eines ganzen Landes verkörpert, wirkt das besser als jeder Integrations-Workshop.“ Möge dieser Wunsch in Erfüllung gehen!