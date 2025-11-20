Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

„Harte“ Beobachtung | „Warum für Österreich?“

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Sepp Pail)

„Harte“ Beobachtung. „Ganz Österreich im WM-Fieber“ haben wir in der Donnerstag-Ausgabe der „Kronen Zeitung“ den Jubel über die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft nach dem nervenaufreibende entscheidenden Spiel gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstag Abend im Happel-Stadion gefeiert. „Ganz Österreich“ – wenn man darunter, „Österreicherinnen und Österreicher und alle, die in Österreich leben“, wie es in der Anrede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen stets heißt, versteht, dann wären Einschränkungen vonnöten. Allein wenn man erlebt hat, dass viele tausend Bosnier, die meisten wohl hier lebend, manche sicher auch längst österreichische Staatsbürger, sich in Wien für Bosnien den Leib aus der Seele schrien. Diesem Thema widmet sich in der heutigen Ausgabe der „Krone“ Lehrerin und Buch-Autorin Susanne Wiesinger in ihrer Kolumne „Harte Schule“. Mit einer durchaus „harten“ Beobachtung…

0 Kommentare

„Warum für Österreich?“ Lehrerin Wiesinger erzählt, dass ihre Schüler Fußball lieben, doch große Begeisterung über die Teilnahme der österreichischen Nationalmannschaft an der WM konnte sie keine feststellen. Sie schreibt, sie habe unlängst den neunjährigen, sehr talentierten Fußballer Abdullah aus Syrien angespornt: „Ich würde mich riesig freuen, wenn du später einmal im Happel-Stadion für Österreich spielen würdest!“ Seine Reaktion sei eine Mischung aus Überraschung und Stolz gewesen: „Ich für Österreich? Wirklich? Warum?“ Wiesinger berichtet, dass die Fußballfans unter den Schülern Alaba, Arnautovic und Laimer natürlich kennen – jedoch „vor allem wegen der Clubs, bei denen diese Stars spielen. Aber Österreich, wo sie leben, ist für viele meiner Schüler nicht das Land, dem sie bei einer Fußballweltmeisterschaft die Daumen drücken.“ Und das selbst dann nicht, wenn sie bereits österreichische Staatsbürger sind oder in dritter Generation hier leben. Hoffnungslos? Nein! Wiesinger findet: „Wenn Marko Arnautovic vom Kanzler und vom Bundespräsidenten einen Feiertag fordert und somit den Stolz eines ganzen Landes verkörpert, wirkt das besser als jeder Integrations-Workshop.“ Möge dieser Wunsch in Erfüllung gehen!

Kommen Sie gut durch den Freitag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Die „goldenen Jahre“ ihre Karrieren haben Treichl und Hahn hinter sich – nun ruft wohl ein neues ...
Erfahrene Haudegen
Die Favoriten auf Mahrers Nachfolge in der OeNB
Eine Untersuchung ist zu dem Schluss gekommen, dass Zehntausende Corona-Tote in Großbritannien ...
Bericht veröffentlicht
Zehntausende Corona-Tote wären vermeidbar gewesen
Statt Ausgaben zu durchforsten, könnte einmal mehr der Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. 
Krone Plus Logo
Steuerhammer droht
Wie uns der Staat bald ins Geldbörsel greifen will
Hammer verlängerte seinen Aufenthalt bei der Klimakonferenz um zwei Tage und muss dem Hohen Haus ...
9100 Euro Steuergeld
Abgeordnete zogen Belém und Pakistan Parlament vor
US-Präsident Donald Trump hat sechs demokratischen Kongressmitgliedern mit der Todesstrafe ...
„Sind Verräter“
Trump droht sechs US-Demokraten mit Todesstrafe
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.667 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
164.820 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
123.288 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Höhere Lkw-Maut
Frächter wollen jetzt andere Entlastungen
9100 Euro Steuergeld
Abgeordnete zogen Belém und Pakistan Parlament vor
Bericht veröffentlicht
Zehntausende Corona-Tote wären vermeidbar gewesen
Erfahrene Haudegen
Die Favoriten auf Mahrers Nachfolge in der OeNB
Krone Plus Logo
Schwaiger-Nachfolge
Warum Edtstadler jetzt im Zauberhut der ÖVP wühlt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf