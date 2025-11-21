„Pretty Woman“: Vom Flirt zur großen Liebe

Einst Kultfilm, jetzt ein moderner Bühnenhit: „Pretty Woman – Das Musical“ erobert derzeit München und wird ab 14. Juli 2026 im Linzer Musiktheater anlaufen. Die „Krone“ besuchte vorab die Show, die alle Erwartungen übertrifft!
Glanz, Erotik, und prickelnde Gänsehaut! „Pretty Woman“ begeisterte als Film in den 1990er-Jahren elf Millionen Fans auf der ganzen Welt.
Nun kehrt es als Musical zurück – eine erstaunlich moderne, perfekte Show mit großen Gefühlen, die derzeit im Deutschen Theater in München zu sehen ist.
Der Sound der großen Gefühle
Ab der ersten Minute fühlt man sich in der Musik von Bryan Adams und Jim Vallance pudelwohl, man schwelgt in einem frischen, modernen Sound aus rockigen Songs und gefühlvollen Balladen. Mitreißend die Live-Band, die deutschen Texte funktionieren super.
Moderner Stil mit einem Hauch Nostalgie
Regisseurin Carline Brouwer setzt auf filmisches Tempo, so wird man rasch vom Straßenzug ins Hotel oder in die Luxus-Suite versetzt. Die Figuren sind schillernd im Heute verankert, es gibt turbulente Tanzszenen!
Dass es nicht kitscht, liegt an Shanna Slaap als schlagfertige, selbstbewusste, charmante Vivian; Mathias Edenborn zeigt Edward als kühlen Geschäftsmann mit verletzlichem Herz. Das Duo begeistert stimmlich und darstellerisch vom leisen, intimen Moment an bis hin zur großen Geste, die Pointen sitzen – es ist und bleibt eine großartige Lovestory!
Sängerisch großartige Leistungen
Stimmpower kommt von Sophie Reinicke als Kit. Highlightszene: In der Oper, wenn Steffi Regner eine Arie aus der „Traviata“ singt und Edenborn einen Musicalsong einmischt. Als im Finale Roy Orbisons „Oh, Pretty Woman“ erklingt, brodeln Standing Ovations und Partyfeeling. Ein unglaublich mitreißender Musical-Hit!
„Pretty Woman – Das Musical“ gastiert vom 14. Juli bis 9. August 2026 im Linzer Musiktheater. Das Gastspiel wird von der „Krone“ präsentiert. Nicht verpassen!
