„Pretty Woman“: Vom Flirt zur großen Liebe

Sängerisch großartige Leistungen

Stimmpower kommt von Sophie Reinicke als Kit. Highlightszene: In der Oper, wenn Steffi Regner eine Arie aus der „Traviata“ singt und Edenborn einen Musicalsong einmischt. Als im Finale Roy Orbisons „Oh, Pretty Woman“ erklingt, brodeln Standing Ovations und Partyfeeling. Ein unglaublich mitreißender Musical-Hit!

„Pretty Woman – Das Musical“ gastiert vom 14. Juli bis 9. August 2026 im Linzer Musiktheater. Das Gastspiel wird von der „Krone“ präsentiert. Nicht verpassen!