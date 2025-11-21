Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sommer-Musical in Linz

„Pretty Woman“: Vom Flirt zur großen Liebe

Oberösterreich
21.11.2025 13:00
„Pretty Woman – Das Musical“ hat ein Traumpaar: Shanna Slaap & Mathias Edenborn spielen Vivian ...
„Pretty Woman – Das Musical“ hat ein Traumpaar: Shanna Slaap & Mathias Edenborn spielen Vivian und Edward.(Bild: Dominik Flohr)

Einst Kultfilm, jetzt ein moderner Bühnenhit: „Pretty Woman – Das Musical“ erobert derzeit München und wird ab 14. Juli 2026 im Linzer Musiktheater anlaufen. Die „Krone“ besuchte vorab die Show, die alle Erwartungen übertrifft!

0 Kommentare

Glanz, Erotik, und prickelnde Gänsehaut! „Pretty Woman“ begeisterte als Film in den 1990er-Jahren elf Millionen Fans auf der ganzen Welt.

Nun kehrt es als Musical zurück – eine erstaunlich moderne, perfekte Show mit großen Gefühlen, die derzeit im Deutschen Theater in München zu sehen ist.

Der Sound der großen Gefühle
Ab der ersten Minute fühlt man sich in der Musik von Bryan Adams und Jim Vallance pudelwohl, man schwelgt in einem frischen, modernen Sound aus rockigen Songs und gefühlvollen Balladen. Mitreißend die Live-Band, die deutschen Texte funktionieren super.

Moderner Stil mit einem Hauch Nostalgie
Regisseurin Carline Brouwer setzt auf filmisches Tempo, so wird man rasch vom Straßenzug ins Hotel oder in die Luxus-Suite versetzt. Die Figuren sind schillernd im Heute verankert, es gibt turbulente Tanzszenen!

Mitreißende Tanznummern und ein Hauch von Hollywood
Mitreißende Tanznummern und ein Hauch von Hollywood(Bild: Dominik Flohr)
Shanna Slaap & Mathias Edenborn spielen Vivian und Edward.
Shanna Slaap & Mathias Edenborn spielen Vivian und Edward.(Bild: Dominik Flohr)
(Bild: Dominik Flohr)

Dass es nicht kitscht, liegt an Shanna Slaap als schlagfertige, selbstbewusste, charmante Vivian; Mathias Edenborn zeigt Edward als kühlen Geschäftsmann mit verletzlichem Herz. Das Duo begeistert stimmlich und darstellerisch vom leisen, intimen Moment an bis hin zur großen Geste, die Pointen sitzen – es ist und bleibt eine großartige Lovestory!

Lesen Sie auch:
6000 Leute mussten in Neufundland zwischenlanden – 13 Lebensgeschichten verfolgt man im Musical
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
Musical liefert eine Antwort auf den 9/11-Terror
16.11.2025
Regisseur im Talk
Bühnenkunst: „Es bleibt ein Kampf ums Überleben“
18.11.2025
Buch und Album
Parov Stelar: Ruhm, Zweifel und „filmischer“ Sound
10.11.2025

Sängerisch großartige Leistungen
Stimmpower kommt von Sophie Reinicke als Kit. Highlightszene: In der Oper, wenn Steffi Regner eine Arie aus der „Traviata“ singt und Edenborn einen Musicalsong einmischt. Als im Finale Roy Orbisons „Oh, Pretty Woman“ erklingt, brodeln Standing Ovations und Partyfeeling. Ein unglaublich mitreißender Musical-Hit!

„Pretty Woman – Das Musical“ gastiert vom 14. Juli bis 9. August 2026 im Linzer Musiktheater. Das Gastspiel wird von der „Krone“ präsentiert. Nicht verpassen!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.532 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
152.638 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
120.865 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
662 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Sommer-Musical in Linz
„Pretty Woman“: Vom Flirt zur großen Liebe
Krone Plus Logo
Energieexperte erklärt
Warum ist der Strom bei uns so teuer geworden?
Umfrage zeigt
Jeder zweite kauft gerne Weihnachtsgeschenke
Nur noch Motorräder
KTM-Mutter verabschiedet sich aus Radl-Geschäft
Neustart angekündigt
Am 10. Dezember wird die Feuerwehr neu aufgestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf