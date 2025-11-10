Parov Stelar: Ruhm, Zweifel und „filmischer“ Sound

Offen und ehrlich zu den Fans

Parallel dazu erscheint die Biographie „Trip. Eine Reise in die Unterwelt der Musik“ (Edition a, 26€) . Darin öffnet Füreder Türen, die bisher verschlossen waren: „Die Songs kennst du. Die Reise kennst du nicht – bis jetzt! Ich erzähle von Kämpfen, Träumen, Momenten, die mich geprägt haben. Ein Buch, das von Herzen kommt.“

Es ist ein ehrlicher Blick hinter die Kulissen: Wer ist Parov Stelar wirklich? Wie lebt ein internationaler Musikstar? Und welchen Preis zahlen Menschen für Ruhm und Erfolg? Zum ersten Mal spricht Füreder offen über Angst und Zweifel, Triumph und Taumel.