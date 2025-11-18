Bühnenkunst: „Es bleibt ein Kampf ums Überleben“

Der Jedermann als skrupelloser Investmentbanker? Ja – und das Publikum tobt! Mit seiner Inszenierung „Jedermann25“ beim Festival „theaterzeit“ in der Messehalle Freistadt verwandelte Ulf Dückelmann Hugo von Hofmannsthals Klassiker in ein gnadenloses Psychodrama über Macht, Geld und Gewissen – wir haben darüber berichtet.

Jetzt wird der Regisseur, Autor und Produzent, der aus Pregarten stammt und in Wien lebt, für seine cineastischen Inszenierungen mit dem Großen Bühnenkunstpreis des Landes OÖ ausgezeichnet. Am Donnerstag findet die Gala statt. Die „Krone“ traf ihn vorab.