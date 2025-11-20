Heißes Gerücht um den Burger-Hotspot in Altstadt

Auch in Steyr war – wie berichtet – der Betreiber des beliebten Pubs „The Irish“ im Oktober zum wiederholten Male nach 2020 in die Insolvenz geschlittert. Das Lokal wird dort bis Ende des Jahres von der Masseverwalterin weitergeführt, bereits Ende dieser Woche soll aber die Entscheidung fallen, wer das „Irish“ in der Gleinker Gasse künftig übernehmen wird. Gerüchten zufolge ist Catering-Profi Roman Haidinger aus Oftering sehr interessiert. Er soll dem Burger-Hotspot neues Leben einhauchen wollen – mit Susanne Infanger, die jahrelang die bekannte Bar La Vida in Steyr geführt hatte, als Betriebsleiterin.