Neueröffnung geplant

Heißes Gerücht um den Burger-Hotspot in Altstadt

Oberösterreich
20.11.2025 12:30
Im Oktober war der Betreiber des „Irish“ in Steyr zum wiederholten Male in die Insolvenz ...
Im Oktober war der Betreiber des „Irish“ in Steyr zum wiederholten Male in die Insolvenz geschlittert. Nun könnte das Lokal bald wieder neu eröffnen.(Bild: Mader Klaus Fotografie)

In der Gastro-Szene bleibt es weiter turbulent. Während am Traunsee ein Jung-Gastronom mit Zahlungsrückständen kämpft, bahnt sich in Steyr ein Neustart an. Catering-Profi Roman Haidinger soll großes Interesse am „Irish“ haben. 

Licht und Schatten in Oberösterreichs Gastro-Landschaft. Im Salzkammergut kämpft Jung-Gastronom Daniel Schlögl-hofer, der in Gmunden sowie in Kirchham das Traunstein betreibt, weiter mit Zahlungsrückständen. Nachdem er 2024 bei zwei Insolvenzanträgen allen Forderungen nachkam, stellte die Gebietskrankenkasse nun den nächsten Antrag. Laut Kreditschutzverband KSV 1870 sind beim Bezirksgericht Gmunden etliche Exekutionen anhängig. Auch bei der Finanzverwaltung gibt es offene Rechnungen. Im September hätte der 27-jährige Wirt die Begleichung aller Rückstände angekündigt.

Masseverwalterin entscheidet
Trotz zweimaliger Aufforderungen hielt er aber nicht Wort. „Das Gericht geht von einer Zahlungsunfähigkeit aus. Ob der Betrieb geschlossen wird, entscheidet jetzt die Masseverwalterin“, heißt es dazu aus dem KSV. Daniel Schlöglhofer war unter der Firmen-Telefonnummer gestern, Mittwoch, nicht erreichbar.

Auch in Steyr war – wie berichtet – der Betreiber des beliebten Pubs „The Irish“ im Oktober zum wiederholten Male nach 2020 in die Insolvenz geschlittert. Das Lokal wird dort bis Ende des Jahres von der Masseverwalterin weitergeführt, bereits Ende dieser Woche soll aber die Entscheidung fallen, wer das „Irish“ in der Gleinker Gasse künftig übernehmen wird. Gerüchten zufolge ist Catering-Profi Roman Haidinger aus Oftering sehr interessiert. Er soll dem Burger-Hotspot neues Leben einhauchen wollen – mit Susanne Infanger, die jahrelang die bekannte Bar La Vida in Steyr geführt hatte, als Betriebsleiterin. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
