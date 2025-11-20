Entscheidung im „Quadrat-Streit“ vertagt

Der Streit um das Quadrat-Monopol des deutschen Schokoladenkonzerns Alfred Ritter GmbH & Co. KG wird sich noch länger hinziehen. Das Landgericht Stuttgart hat nämlich bei der jüngsten Verhandlung in der Causa eine Entscheidung auf Jänner vertagt. Dem Vernehmen nach droht Ritter Sport sogar eine Niederlage.
Deutschen Medienberichten zufolge konnte Ritter Sport die Richter in Stuttgart noch nicht so richtig überzeugen, dass der kleine Mannheimer Konkurrent Wacker mit seinem quadratischen Haferriegel „Monnemer Quadrat Bio“ zu stark an die quadratische Verpackung des Klägers erinnere und damit die Markenrechte verletzte.
Kommt es zum Vergleich?
Wacker argumentiert, wie berichtet, bei der Form der Verpackung damit, dass man sich an der Form der Mannheimer Innenstadt orientiert habe und keineswegs am Schokoriesen. Dieser verlangt aber dennoch, dass der Verkauf der quadratischen Haferriegel eingestellt wird.
Dem Vernehmen nach wurde den beiden Streitparteien geraten, einen Vergleich anzustrengen. Denn der juristische Kampf könnte auf diesem Wege noch länger dauern. Mit einer Entscheidung des Landgerichts rechnet man im Jänner.
