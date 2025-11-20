Legenden sicher: „Werden eine gute WM spielen“

„Endlich sind wir abgelöst!“ Peter Artner brachte es nach Österreichs vollbrachter Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in Nordamerika auf den Punkt. Bis jetzt waren ja die Endrunden 1990 in Italien und 1998 in Frankreich die fast schon sagenumwobenen letzten mit Rot-Weiß-Rot gewesen. Die „Krone“ hat mit den Legenden gesprochen.