„Dafür beginnt jedes Mädchen, Tennis zu spielen“

Unlängst feierte Sinja Kraus (23) in Kolumbien ihren bisher größten Titel der Karriere, die Top 100 der Weltrangliste sind für die Wienerin nun zum Greifen nahe – für dieses Ziel und die Teilnahme an den Australian Open passt sie nun sogar ihren Turnierkalender an.
Knapp 30 Stunden dauerte die Rückreise aus Kolumbien. Genug Zeit, um zu reflektieren, was Sinja Kraus geleistet hatte: Die Wiener feierte in Cali den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert, gewann erstmals ein WTA-125er. „Das bedeutet mir sehr viel, ist vom Stellenwert her schon auf die Nummer eins meiner bisherigen Karriere zu setzen“, strahlt die 23-Jährige. Die dabei auch widrigen Umständen trotzte: „Das Halbfinale wurde wegen Gewittergefahr abgebrochen, die Plätze wurden geräumt, das Spiel erst am nächsten Tag zu Ende gespielt – eine neue Erfahrung für mich.“ Im Finale ließ Kraus schließlich nichts anbrennen, gab nur zwei Games ab: „Da bin ich ins Rollen gekommen, habe meine Leistung voll durchgezogen.“
