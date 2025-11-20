„Dafür beginnt jedes Mädchen, Tennis zu spielen“

Knapp 30 Stunden dauerte die Rückreise aus Kolumbien. Genug Zeit, um zu reflektieren, was Sinja Kraus geleistet hatte: Die Wiener feierte in Cali den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert, gewann erstmals ein WTA-125er. „Das bedeutet mir sehr viel, ist vom Stellenwert her schon auf die Nummer eins meiner bisherigen Karriere zu setzen“, strahlt die 23-Jährige. Die dabei auch widrigen Umständen trotzte: „Das Halbfinale wurde wegen Gewittergefahr abgebrochen, die Plätze wurden geräumt, das Spiel erst am nächsten Tag zu Ende gespielt – eine neue Erfahrung für mich.“ Im Finale ließ Kraus schließlich nichts anbrennen, gab nur zwei Games ab: „Da bin ich ins Rollen gekommen, habe meine Leistung voll durchgezogen.“