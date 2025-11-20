Wenn das Tierwohl dem Profitdenken geopfert wird

Schwere Missstände dokumentiert ein umfangreiches Bild- und Videomaterial, das dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) zwischen September und Oktober 2025 anonym aus einem angeblichen „Vorzeigebetrieb“ im Bezirk Hollabrunn (NÖ) zugespielt wurde. In der Anlage werden mehr als 13.000 Schweine gehalten, darunter über 7500 Mast- und Jungschweine. Persönliche Eindrücke einer Tierschützerin, die wesentlich an der Aufdeckung des mutmaßlichen Skandals beigetragen hat ...