Aufdeckerin entsetzt

Wenn das Tierwohl dem Profitdenken geopfert wird

Vorarlberg
20.11.2025 09:00
So sieht es aus, wenn bei der Tierhaltung einzig der Profit zählt.
So sieht es aus, wenn bei der Tierhaltung einzig der Profit zählt.

Die Vorarlberger Tierschutzaktivistin Sandy Peng hat mit dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) an der Aufdeckung von massiven Missständen in einem Zucht- und Mastbetrieb mit AMA-Gütesiegel in Niederösterreich mitgearbeitet. Jetzt schildert sie ihre persönlichen Eindrücke.

Schwere Missstände dokumentiert ein umfangreiches Bild- und Videomaterial, das dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) zwischen September und Oktober 2025 anonym aus einem angeblichen „Vorzeigebetrieb“ im Bezirk Hollabrunn (NÖ) zugespielt wurde. In der Anlage werden mehr als 13.000 Schweine gehalten, darunter über 7500 Mast- und Jungschweine. Persönliche Eindrücke einer Tierschützerin, die wesentlich an der Aufdeckung des mutmaßlichen Skandals beigetragen hat ...

Porträt von Rubina Bergauer
Rubina Bergauer
Loading
Vorarlberg
Krone Plus Logo
Aufdeckerin entsetzt
Wenn das Tierwohl dem Profitdenken geopfert wird
Stuttgart-Jungprofi
Viele offene Türen für Christopher Olivier
Prozess in Feldkirch
Geistig Beeinträchtigte von Taxler missbraucht!
Krone Plus Logo
Wo Gefahren lauern
Mädchen, junge Frauen in Fängen digitaler Gewalt
Knochen gebrochen
Trotz unfassbarer Gewalt nur bedingte Haftstrafe
