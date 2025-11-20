Solar-Schock: Hunderte Opfer nach Mega-Pleite

Der entstandene Schaden bei der Millionen-Insolvenz der Sun Contracting dürfte laut Insidern weit höher sein als angenommen. Zudem laufen Ermittlungen der WKStA wegen Betrugs- und Untreueverdacht – die Zahl der Beschuldigten hat sich bereits auf 27 erhöht! Der Grazer Anwalt Andreas Kaufmann warnt zudem vor einer neuen Masche mit Scheinfirmen.
Mitte Oktober sorgte der 47-Millionen-Euro-Konkurs der Linzer Tochtergesellschaften der in Liechtenstein angesiedelten und auf Solar-Energie spezialisierten Sun Contracting für einen Paukenschlag am österreichischen Wirtschaftsmarkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.