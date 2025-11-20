Solar-Schock: Hunderte Opfer nach Mega-Pleite

Der entstandene Schaden bei der Millionen-Insolvenz der Sun Contracting dürfte laut Insidern weit höher sein als angenommen. Zudem laufen Ermittlungen der WKStA wegen Betrugs- und Untreueverdacht – die Zahl der Beschuldigten hat sich bereits auf 27 erhöht! Der Grazer Anwalt Andreas Kaufmann warnt zudem vor einer neuen Masche mit Scheinfirmen.