U17-Fußball-WM

Dank Nudeln und Bolognese ist Deshishku in Topform

Fußball National
20.11.2025 12:30
Österreichs Hasan Deshishku spielte gegen England sehr stark auf.
Österreichs Hasan Deshishku spielte gegen England sehr stark auf.(Bild: ÖFB/Andreas Pichler)

Österreichs U17-Flügel Hasan Deshishku stärkte Kumpel Dominik Dobis nach dessen Kreuzbandriss den Rücken. Am Freitag kämpft Rot-Weiß-Rot gegen Japan um das WM-Halbfinale.

0 Kommentare

Den Mittwoch Nachmittag gab Teamchef Hermann Stadler seinen U17-Youngsters nach dem sensationellen 4:0 gegen England frei. Einige machten sich auf den Weg in die sehenswerte Mall in Doha, Hasan Deshishku blieb dieses Mal aber im Hotel Grand Regency. Der Flügel machte nämlich Dominik Dobis, der gegen die „Three Lions“ einen Kreuzbandriss erlitt, Mut. „Er ist mein Zimmerkollege und einer meiner besten Freunde. Sein Ausfall tut uns sehr weh, aber Dominik wird noch stärker zurückkommen.“

