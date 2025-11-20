Dank Nudeln und Bolognese ist Deshishku in Topform

Österreichs U17-Flügel Hasan Deshishku stärkte Kumpel Dominik Dobis nach dessen Kreuzbandriss den Rücken. Am Freitag kämpft Rot-Weiß-Rot gegen Japan um das WM-Halbfinale.
Den Mittwoch Nachmittag gab Teamchef Hermann Stadler seinen U17-Youngsters nach dem sensationellen 4:0 gegen England frei. Einige machten sich auf den Weg in die sehenswerte Mall in Doha, Hasan Deshishku blieb dieses Mal aber im Hotel Grand Regency. Der Flügel machte nämlich Dominik Dobis, der gegen die „Three Lions“ einen Kreuzbandriss erlitt, Mut. „Er ist mein Zimmerkollege und einer meiner besten Freunde. Sein Ausfall tut uns sehr weh, aber Dominik wird noch stärker zurückkommen.“
