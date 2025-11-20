Gibt es überhaupt noch neue Kassenärzte und warum?

Während mancherorts und an manchen Stellen die Hände in den Schoß gelegt werden, kämpfen viele kleine Landgemeinden um ihre medizinische Grundversorgung. Wie die Situation derzeit in Niederösterreich aussieht und wo man stark verbessern müsste.
„Der niedergelassene Bereich kann viel, aber mit Sicherheit keine Spitalsschließung kompensieren“, kritisierte Ärztekammer-Kurienobfrau Dagmar Fedra-Machacek die Klinikschließung Gmünd schon einst in der „Krone“. Sie prangerte an, dass die niedergelassenen Ärzte im Gesundheitsplan 2040+ – der größten Gesundheitsreform, die Niederösterreich je gesehen hat – nicht mitreden konnten.
