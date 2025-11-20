Gibt es überhaupt noch neue Kassenärzte und warum?

„Der niedergelassene Bereich kann viel, aber mit Sicherheit keine Spitalsschließung kompensieren“, kritisierte Ärztekammer-Kurienobfrau Dagmar Fedra-Machacek die Klinikschließung Gmünd schon einst in der „Krone“. Sie prangerte an, dass die niedergelassenen Ärzte im Gesundheitsplan 2040+ – der größten Gesundheitsreform, die Niederösterreich je gesehen hat – nicht mitreden konnten.