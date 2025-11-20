Baby (1) unter Opfern
Israel greift wieder im Gazastreifen an: 5 Tote
Die israelische Armee hat trotz der vereinbarten Waffenruhe am Donnerstag erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen, darunter ein Krankenhaus. Insgesamt wurden bisher 5 Tote gemeldet. Auch ein Baby ist unter den Opfern.
Nach Angaben des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis im Süden des Palästinensergebiets starben vier Menschen. Drei Menschen, darunter ein einjähriges Mädchen, seien bei einem Angriff auf ein Haus östlich von Khan Younis getötet worden, erklärte das Spital. Ein weiteres Todesopfer habe es bei einem Angriff in dem Dorf Abasan al-Kabira gegeben.
Mindestens 15 Verletzte
Weitere 15 Menschen wurden nach Angaben des von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Zivilschutzes bei israelischen Angriffen verletzt. Aus dem Hamas-Innenministerium im Gazastreifen verlautete, im Gebiet um Khan Younis halte der Artilleriebeschuss an. Erst am Dienstag waren 25 Kriegstote aus dem Gazastreifen gemeldet worden.
Israelis „wissen nichts von Todesfällen“
Die israelische Armee bestätigte die Angriffe im Gazastreifen. Ein Angriff sei erfolgt, „um Terrorinfrastrukturen zu zerstören“, hieß es. „Wir wissen nichts von den berichteten Todesfällen“, fügte die Armee hinzu.
Die Hamas und Israel beschuldigen sich gegenseitig, die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe zu brechen. Die Feuerpause trat rund zwei Jahre nach dem Überfall der Palästinenserorganisation und ihrer Verbündeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen in Kraft.
