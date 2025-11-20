Israel greift wieder im Gazastreifen an: 5 Tote

Nach Angaben des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis im Süden des Palästinensergebiets starben vier Menschen. Drei Menschen, darunter ein einjähriges Mädchen, seien bei einem Angriff auf ein Haus östlich von Khan Younis getötet worden, erklärte das Spital. Ein weiteres Todesopfer habe es bei einem Angriff in dem Dorf Abasan al-Kabira gegeben.